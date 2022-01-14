طلب التحريات في انهيار عقار من 3 طوابق بكوم أمبو

كلفت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بسرعة إجراء التحريات في انهيار عقار مكوّن من 3 طوابق بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وتبين أن الانهيار لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعقب ورود بلاغ بانهيار المنزل توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتبين بالفحص انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة البراديس بمدينة كوم أمبو التابعة للمحافظة.

كما انتقلت 3 سيارات إسعاف ورجال الحماية المدنية، وتبين أن المنزل انهار دون وقوع خسائر في الأرواح بعد أن تمكن السكان من الخروج قبل انهيار المنزل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.