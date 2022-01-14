الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين في انقلاب «ميكروباص» بطريق العلمين.. والنيابة تُحقق

انقلاب «ميكروباص
انقلاب «ميكروباص

تباشر النيابة العامة، اليوم الجمعة، التحقيق في إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالكيلو 41 بطريق “العلمين - وادي النطرون” في اتجاه القاهرة.

وتلقى مرفق إسعاف مطروح بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور 3 سيارات إسعاف من نقاط مارينا وسيدى عبدالرحمن، ونقل المصابين لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

والمصابون هم: محمد حمدى إبراهيم 16 سنة، ومصطفى جمعه احمد 22 سنة، وعمر محمد احمد 16 سنة، وعلي فتح الله عبدالصبور 23 سنة، عبدالصبور السيد عبدالصبور 33 سنة، وجميعهم من محافظة اسيوط.

ميكروباص انقلاب ميكروباص جهات التحقيق الاسعافات الأولية سيارات إسعاف مستشفى العلمين المركزي تلقي العلاج

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