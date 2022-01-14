5 مصابين في انقلاب «ميكروباص» بطريق العلمين.. والنيابة تُحقق

تباشر النيابة العامة، اليوم الجمعة، التحقيق في إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالكيلو 41 بطريق “العلمين - وادي النطرون” في اتجاه القاهرة.

وتلقى مرفق إسعاف مطروح بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور 3 سيارات إسعاف من نقاط مارينا وسيدى عبدالرحمن، ونقل المصابين لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

والمصابون هم: محمد حمدى إبراهيم 16 سنة، ومصطفى جمعه احمد 22 سنة، وعمر محمد احمد 16 سنة، وعلي فتح الله عبدالصبور 23 سنة، عبدالصبور السيد عبدالصبور 33 سنة، وجميعهم من محافظة اسيوط.