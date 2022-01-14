مجلس الأمن يطالب الحوثيين بإطلاق سراح السفينة «روابي»

طالب مجلس الأمن بإطلاق سراح السفينة الإماراتية المختطفة روابي وطاقهما.

وشجب مجلس الأمن، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، احتجاز الحوثيين للسفينة الإماراتية "روابي"، مشددًا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة.

وكانت مندوبة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمم المتحدة، لانا نسيبة أفادت يوم الاثنين الماضي، بأن السفينة روابي، المختطفة لدى ميليشيا الحوثي، تحمل مساعدات طبية، مشيرة إلى أنها تحمل معدات للمستشفى الميداني في جزيرة سقطرى.

وقالت مندوبة الإمارات، إن طاقم السفينة يضم 11 فردا من جنسيات مختلفة، مطالبة بإطلاق سراح روابي وطاقمها فورا.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في 3 يناير، أن سفينة شحن تعرضت للقرصنة والسطو من قبل ميليشيا الحوثي قبالة مدينة الحديدة اليمنية.

من جانبه، شدد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أمس، أن الحوثيين يواصلون تعنتهم في رفض إطلاق النار، وتهديدهم للملاحة الدولية بنشر الألغام البحرية وشن الهجمات على السفن التجارية والمدنية، مشيرًا إلى قرصنة الميليشيات السفينة روابي، ورفضها لكل الدعوات المطالبة بإطلاق سراح السفينة وطاقمها.

كما طالب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، بالإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية روابي وطاقمها، والمحتجزين من قبل جماعة الحوثي من أمام السواحل اليمنية.

وشدد أبوالغيط، على إدانة الجامعة الكاملة لهذا العمل واعتباره من أعمال القرصنة البحرية.

وأكد أوالغيط أن الاستيلاء على السفينة يُعد تصعيداً خطيراً من جانب الحوثيين، وأنه ليس موجهاً ضد دولة بعينها وإنما ينتهك مبدأ حرية الملاحة الثابت في القانون الدولي وقانون البحار، بما قد يؤثر على مصالح العديد من الدول ويُهدد حركة التجارة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وأوضح أبو الغيط، أن السلوك الحوثي، وما تورطت فيه الميلشيا من أعمال القرصنة والاختطاف، يعكس منحى إجرامياً خطيراً يتعين التصدي له وردعه، صيانة لحرية الملاحة في هذا الشريان التجاري الهام، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات.

