الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تقرير CDC يوضح: متغير أوميكرون أقل حدة في سلالات كوفيد

أوميكرون
أوميكرون

أكد تقرير صادر أمس الخميس عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية (CDC) أن متغير Omicron أقل حدة بشكل ملحوظ من سلالات COVID-19 الأخرى.

كشفت الوكالة عن بيانات تظهر أن خطر الاستشفاء الناجم عن الفيروس انخفض إلى النصف بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بأوميكرون مقارنة بصيغة دلتا، بمجرد دخول البعض إلى المستشفى، تقل احتمالية احتياجهم للعناية المركزة بنسبة 75 %.

ووفقًا لموقع «timesnownews» نادرًا ما يتسبب أوميكرون في حدوث وفيات، وفقًا للتقرير، حيث يقل معدل الوفيات بنسبة 91 % عن معدل الوفيات في دلتا، في حين أنه من المعروف منذ فترة طويلة من قبل مسؤولي الصحة والخبراء على حد سواء أن متغير Omicron ليس مميتًا مثل سابقه، فإن البيانات تعطي نظرة واضحة لمدى انخفاض معدل الوفيات حقًا.

تم الكشف عن البيانات، المأخوذة من مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن الزيادة الأخيرة بنسبة 10 % في وفيات Covid في الولايات المتحدة ناتجة بالفعل عن متغير دلتا، وليس سلالة Omicron السائدة بشكل كبير، حيث تُظهر البيانات أن الأشخاص المصابين بمتغير  Omicron (الأخضر) يُرجح أن يدخلوا المستشفى بنسبة 50٪ في غضون 14 يومًا من ظهور الأعراض الأولى مقارنةً بالمصابين بدلتا (أرجواني).

أولئك الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى باستخدام Omicron (الأخضر) هم أقل عرضة بنسبة 75 ٪ للحاجة إلى العناية المركزة من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى باستخدام متغير دلتا (أرجواني).

وكانت قد جمعت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) بيانات من 70.000 من سكان كاليفورنيا الجنوبية للدراسة ، 50000 منهم أصيبوا بمتغير Omicron، كان لدى الآخرين سلالة دلتا.

وتقدر أحدث بيانات CDC من يوم الثلاثاء الماضي  أن 98 % من حالات Covid النشطة في الولايات المتحدة هي من متغير Omicron، وهو رقم مذهل لسلالة لم تكن معروفة بعد منذ حوالي شهرين.

قل معدل الوفيات بنسبة 91 معدل الوفيات ف مسؤولي الصحة والخبراء الولايات المتحدة مراكز السيطرة على الأمراض كاليفورنيا الجنوبية للدراسة Omicron

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وائل لطفي

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