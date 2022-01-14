«القوى العاملة»: صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد باستكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ1005 عمال غير منتظمين من المسجلين لديها بواقع مليون و502 ألف و500 جنيه، فضلا عن منح لهذه الفئة بلغت 67 ألفاً و357 جنيهاً لـ58 عاملاً من المسجلين، وتسليم شهادة أمان لـ150 عاملا من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

ولفت الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 150 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 144 من راغبى العمل، وتوفير 49 فرصة عمل.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 14 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 30 شكوى عمالية، تم إحالة 3 شكاوى للقضاء، و27 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية، في تقريرها للوزير عن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 213 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 7 محاضر منشأة مخالفة، وعقد 6 ندوات توعية للعاملين حضرها 61 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 99 منشأة، وإعادة التفتيش على 85 منشأة، أسفر عن تحرير 23 محضراً، والقيام بحملتي تفتيش، وعمل 5 ندوات توعية، و13 قياس ميدانية، وبحث شكوتين.

أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية، بالانتهاء من التدريب المهني لـ15 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني، والانتهاء من دورة تدريبية بجمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان (مركز الداخلة) لـ15 متدربة، ودورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لـ15 متدرباً، ومهنة المشغولات اليدوية بجمعية اللواء صبيح بمركز الفرافرة لـ15 متدربة، والانتهاء من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدرباً ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، فضلاً عن بدء تنفيذ دورة على مهنة التفصيل والحياكة، والتوصيلات الكهربائية لـ 18 متدرباً ومتدربة بقرية الجزائر ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك ".

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتم متابعة 150 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.