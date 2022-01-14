الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تصريحات الرئيس السيسي في ختام منتدى شباب العالم تتصدر اهتمامات الصحف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 اهتمت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ وتخريج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مصر دولة القانون والحريات" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر من أوائل الدول التي كانت لها إسهامات في المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ولها ثوابت في تعزيز التعاون معها، وأكد أن مصر تتعامل بانفتاح شديد مع هذه المنظمات وتريد الاستفادة منها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع «شركاء التنمية»، وهي منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، وقال الرئيس السيسي، موجها حديثه للمنظمات الدولية المشاركة، «إن وجودكم معنا في منتدى شباب العالم صورة مشرفة لنا وللمؤتمر، وتعكس حالة من التكامل بين مصر ودول العالم».

وأضاف أن مصر من الدول التي كان لها السبق في الاشتراك بالمنظمات المختلفة، بدءا من الأمم المتحدة والجامعة العربية وأيضًا الاتحاد الإفريقي وباقي المنظمات، وشدد على أن مصر لها ثوابت في تأكيد وتعزيز التعاون مع هذه المؤسسات والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر تعاملت بانفتاح شديد معها للتعلم والاستفادة من خبراتها الكبيرة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله «بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 وكنا جادين جدا، وما قلناه في حديثنا مع صندوق النقد الدولي كان في منتهى الوضوح، وهو أننا جادون في تنفيذ هذا المسار مهما كانت قسوته، لأننا ندرك تماما أن الصندوق لديه القدرات والخبرات اللازمة التي إذا استطاعت الدول تنفيذ المشورة الفنية للمسار الذي يتم طرحه سيكون النجاح مؤكدا.

- الرئيس السيسي: الشعب المصري تحمل قسوة الإصلاح الاقتصادي

وواصل الرئيس: «ليست الحكومة فقط هي التي نفذت التزامها تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي»، مؤكدًا أن الشعب المصري تحمل قسوة الإصلاح الاقتصادي ولم يخرج مواطن مصري واحد للتعبير عن أن هذا الإصلاح يؤلمه، وقال في الوقت نفسه «لم نكن نعرف أن هناك "كوفيد ــ 19"، لكن حينما سرنا في هذا المسار مع الصندوق كنا أمناء مع أنفسنا في تنفيذ الاتفاق فكانت النتائج إيجابية على الاقتصاد المصري، وبالتالي فإننا إذا استفدنا من الخبرات المتوفرة لدى المنظمات الدولية سيعود علينا بالنفع واستكمل «استفدنا من العلم والخبرة التي قدمتها المنظمات الدولية التي كانت لديها المبادرة والمبادأة».

ولفت الرئيس إلى أنه حينما أجرى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لم يجد منه إلا كل تفهم لظروف مصر وأحوالها وخصوصية مسارها، ولم يفرض الصندوق على مصر أي مسار، مشيرا إلى أن تجربة مصر مع الصندوق كانت مبنية على النقاش والحوار الذي اتسم بالمهنية والاحتراف، وتابع «لذلك انتهينا من المرحلتين الأولى والثانية من التعاون بنجاح ونحن مستمرون حتى نستفيد من خبرات تلك المؤسسة، التي تمتلك الخبرة الهائلة والتراكمية وحتى يكون الصندوق كذلك شاهدا على ما قمنا به من إجراءات وهذه ثوابت عندنا».

- الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب


فيما ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب"، أن الرئيس السيسي شهد، حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب في اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الرابعة، الذي يعقد تحت شعار "العودة معًا".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته انتصار السيسي، لحضور الحفل الختامي للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، والذي يتضمن حفل خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأعربت رئيس وزراء توجو فيكتوار توميجا داجبي، في كلمة عبر الفيديو "كونفرانس" بالإنابة عن رئيس توجو، عن امتنانها للرئيس السيسي على تنظيم منتدى شباب العالم، ولجميع المشاركين الشباب في المنتدى.

وقالت إن أكثر من 70% من سكان القارة الإفريقية من الشباب يمثلون قوة يجب أن تضطلع بدورها في التحول الاقتصادي لبلدان القارة، لكي تحقق إفريقيا أهدافها وتستغل إمكانياتها على كافة المناحي، مضيفة  أن تغير المناخ و جائحة كورونا تتطلب البحث عن حلول مشتركة بين بلدان القارة الإفريقية، مشيرة إلى أنه على القيادة السياسية ضرورة توفير الفرص للأجيال والشباب وعلى وجه الخصوص.

ولفتت رئيس وزراء توجو إلى أن بلادها أطلقت استراتيجية 2025، لتواكب التحول التكنولوجي والتهديدات الصحية الخطيرة، ووضعت خريطة طريق للنهوض بعملية الإدماج الاجتماعي من خلال تعزيز الاستثمار في الصحة ورأس المال البشري، وتوفير فرص العمل من خلال استثمار الموارد الطبيعية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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