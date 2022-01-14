الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يُمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا

شارل ميشيل
شارل ميشيل

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إن زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددهم 27، وافقوا بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى.
وأضاف “ميشيل” - في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي - لقد قرر المجلس اليوم إطالة أمد الإجراءات التقييدية التي تستهدف حاليا قطاعات اقتصادية معينة في الاتحاد الروسي لمدة ستة أشهر، حتى 31 يوليو 2022، وأن القرار جاء في ضوء متابعة آخر تقييم لحالة تنفيذ اتفاقيات مينسك الخاصة باستعادة الهدوء والنظام داخل أوكرانيا.
وفرضت العقوبات لأول مرة في 31 يوليو 2014، ردا على الإجراءات الروسية التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا، وتحد من الوصول إلى أسواق رأس المال الأولية والثانوية في الاتحاد الأوروبي لبعض البنوك والشركات الروسية وتحظر أشكال المساعدة المالية والسمسرة تجاه المؤسسات المالية الروسية. 

كما تحظر العقوبات الاستيراد المباشر أو غير المباشر أو تصدير أو نقل جميع المواد المتعلقة بالدفاع، وتفرض حظرًا على السلع ذات الاستخدام المزدوج للاستخدام العسكري أو المستخدمين النهائيين العسكريين في روسيا.

 وتحد العقوبات أيضا من وصول روسيا إلى بعض التقنيات الحساسة التي يمكن استخدامها في قطاع الطاقة الروسي، على سبيل المثال، في إنتاج النفط والاستكشاف بحسب البيان.
وشددت موسكو مرارا على أنها ليست طرفا في النزاع بأوكرانيا وتعمل فقط كوسيط، إلى جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفرنسا وألمانيا.

وكان التقى الأمين العام للمكتب الأوروبي للشؤون الخارجية ستيفانو سانينو بنائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان لبحث الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، لمناقشة الحشود العسكرية الروسية في أوكرانيا وحولها والجهود الدبلوماسية ذات الصلة، في بروكسل.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية أنه وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال المحادثات الأخيرة بين الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين، يواصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعزيز تعاونهما وتنسيقهما الوثيقين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وذلك في إطار هذه الجهود المشتركة.

يأتي ذلك في أعقاب اتصالات سابقة بين بوريل وبلنكين بالإضافة إلى المعلومات المستنتجة التي قدمتها شيرمان إلى اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء بشأن المحادثات الأمريكية الروسية في جنيف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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