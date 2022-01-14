«الدفاع اليابانية»: كوريا الشمالية أطلقت قذيفة يحتمل أنها صاروخ باليستى اليوم

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الجمعة، قذيفة من المحتمل أنها صاروخ باليستي باتجاه الشرق، جاء ذلك قي نبأ عاجل بثه تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، مشيرا إلى أن الوزارة تحلل الوضع.

وفي الثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي، ليصبح بذلك ثاني صاروخ في أقل من أسبوع، بعدما تعهد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في أواخر العام الماضي بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، إنه من المرجح أن تكون المقذوفة قد قطعت أقل من 700 كيلومتر، على افتراض أنها حلقت في مسار صاروخ باليستي تقليدي.

وتم إطلاق قذيفة واحدة على الأقل باتجاه الشرق من الداخل حوالي الساعة 7:25 صباحًا ويقدر أنها سقطت في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وقالت الحكومة اليابانية إنه لم ترد تقارير بشأن أضرار لحقت بالسفن أو الطائرات.