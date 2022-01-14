الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل أكثر من 264 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند
الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة عن تسجيل 264 ألفا و 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
 

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 36 مليونا و 582 ألفا  و 129 حالة.
 

وتمثل حصيلة الإصابات زيادة بنسبة 7ر6 % مقارنة بأمس الخميس عندما بلغت حالات الإصابة 247 ألفا و 417 حالة.
 

ونقلت صحيفة "انديا توداي " عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 315 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 485 ألفا و350 .

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

جديدة جديد اصابة روس إصابة جديدة اصاب كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ا الهند بفيروس كورونا إصابة جديدة بفيروس كورونا وس كورونا يروس كورونا فيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

محامي أسرة الإبراشي: الطبيب المعالج له ابتزه في 40 ألف جنيه

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2022

«أنا خايفة».. لحظة تأثر الرئيس السيسى بحديث الفتاة سالى المشاركة بمنتدى شباب العالم

طبيبة: كل طرق الاختبار فى روسيا تكشف كورونا

البحرية الروسية تحصل على صواريخ حديثة مضادة للغواصات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم

إسرائيل ترصد أول 20 حالة من المُتحور الفرعى المُنبثق عن أوميكرون