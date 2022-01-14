الهند تسجل أكثر من 264 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة عن تسجيل 264 ألفا و 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 36 مليونا و 582 ألفا و 129 حالة.



وتمثل حصيلة الإصابات زيادة بنسبة 7ر6 % مقارنة بأمس الخميس عندما بلغت حالات الإصابة 247 ألفا و 417 حالة.



ونقلت صحيفة "انديا توداي " عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 315 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 485 ألفا و350 .

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.