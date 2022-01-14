سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14-1-2022

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة، خلال فترة التعاملات اليوم الجمعة فى أول أيام الإجازة الأسبوعية، حيث بلغ 15,69 جنيه بانخفاض قرشين عن معدلات الامس، فى ظل الاهتمام بمتابعة معدلات أسعار الصرف يومياً من المستثمرين ورجال الأعمال مع بدء فترة أذون الاستيراد من الخارج، وذلك لارتباط أسعار الدولار بأسعار عديد من السلع والمنتجات المستوردة، مع وضع ضوابط لاستقرار السوق المصرفية من البنك المركزي المصري.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم



بالإضافة إلى ذلك، كشفت بيانات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في مختلف فروع البنوك الحكومية والخاصة بمحافظات الجمهورية، خاصة مع توفير كميات الدولار اللازمة لحاجة جميع العملاء من البنوك، واستقرار السوق المصرفي بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف منذ عام 2016.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، الجمعة، عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأوضحت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع اليوم.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كما حدث استقرار فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء استقرارا عند 15,65 جنيه بينما البيع عند 15,76 جنيه خلال التعاملات ، في بنك بلوم.

