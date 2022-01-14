طبيبة: كل طرق الاختبار فى روسيا تكشف كورونا

قالت الطبيبة الروسية آنا تشيركاشينا، إن جميع أنظمة الاختبار المستخدمة في روسيا قادرة على اكتشاف فيروس كورونا بغض النظر عن السلالة التي يصاب بها الشخص.

وأضافت تشيركاشينا، رئيسة المجموعة العلمية للهندسة الوراثية معهد بحوث الوبائيات في الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور": "تستطيع جميع أنظمة اختبار PCR ، اكتشاف الفيروس التاجي من أجل تحديد تشخيص الإصابة بكوفيد-19، بغض النظر عن نوع المتحور الذي أصاب الشخص: دلتا أو أوميكرون. هذه الاختبارات تركز على ذلك الجزء من جينوم فيروس كورونا SARS-CoV-2 الذي لا يخضع لمثل هذه التغييرات المتكررة ويظل ثابتا تقريبا".

وأشارت إلى "ضرورة التفريق بين دلتا وأوميكرون، من أجل التحكم في تطور العملية الوبائية ومراقبتها وتقييم احتمالية حدوث تعقيد للوضع والتنبؤ بالعبء على المؤسسات الطبية".

وتابعت الخبيرة: "لا توجد ضرورة لاختبار عينات من جميع المرضى على التوالي باستخدام أنظمة اختبار جديدة، يكفي تحليل جزء من معطيات المصابين، أي ما يصل إلى خمسة إلى عشرة بالمائة من المرضى في المنطقة".

وأكدت الخبيرة على أن "روس بوتريبنادزور" تقوم بمثل هذا العمل على مدى أكثر من شهر، أي منذ ديسمبر 2021.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.