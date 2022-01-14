كوريا الجنوبية تسجل 4542 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن البلاد سجلت 4542 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك ارتفع إجمالي الاصابات إلى 683 الفا و 566 إصابة.



وتم تسجيل 49 حالة وفاة إضافية بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6259 حالة وفاة.



وانخفض عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد19- إلى 659حالة، عند مستوى أقل من 700 حالة لأول مرة منذ أكثر من شهر.



وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي43.38مليون شخص أو 84.5 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 42ر22 مليون شخص أو 43.7% جرعات تعزيزية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.