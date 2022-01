عروض دولية متعددة الفنون والثقافات فى ختام مسرح شباب العالم

1/14/2022 7:32:46 AM

الجمعة 14/يناير/2022 - 07:32 ص 1/14/2022 7:32:46 AM

شهد ختام مسرح شباب العالم تقديم مجموعة من العروض، التي عكست روح العديد من الثقافات ومختلف فنون الرقص والغناء والتمثيل والأداء، وتضمنت الفقرات عرضًا لفرقة "رضا" للفنون الشعبية من مصر، وفرقة الروك "Ashra’S Band" من نيبال.



كما جرى تقديم عرض غنائي جديد للفنانتين "ماريا" و"بيلار" من باراجواي، واللتان اشتركتا سابقًا مع فنانين أخرين من عدة جنسيات في أداء الأغنية الافتتاحية "راجعين كلنا من تاني"، "We are Back Again" والتي تدعم رسالتها قيم الحب والسلام والإنسانية لكل العالم، وتحتفي بتجمع شباب العالم مرة أخرى على أرض السلام "شرم الشيخ".



وعلى خشبة مسرح شباب العالم، قُدم العرض المسرحي "سالب واحد" الذي حصل على أكثر من 25 جائزة من عدة مهرجانات مسرحية، وهو عرض من إنتاج أكاديمية الفنون "معهد الفنون المسرحية"، وتدور فكرته الأساسية حول القصص المُلهمة للأطفال ذوي الهمم وأسرهم مع تسليط الضوء على الآباء والأمهات الذين يبذلون جهدًا كبيرًا للوصول لفهم وإدراك الطرق السليمة للتواصل مع أبنائهم من ذوي الهمم، وتحفيزهم لتحقيق أحلامهم. وتتجلى الرسالة الرئيسية للعرض في في المقولة التالية "ليس كل ما يجول بخاطر الإنسان يمكن التعبير عنه".



وتعد شركة "بالم هيلز للتعمير" الرائدة في التطوير العمراني على مدار أكثر من 20 عامًا، ومدينة باديا أول المدن المستدامة في مصر وأول مدينة متكاملة في غرب القاهرة، راع رسمي لمسرح شباب العالم في نسخته الثالثة؛ بهدف دعم وتشجيع المواهب الشابة في إطار النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.



ومسرح شباب العالم هو نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ تجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.



وانطلق مسرح شباب العالم في نسخته الأولى بمنتدى شباب العالم لعام 2018، وحقق نجاحا غير مسبوق مما دفع بإدارة المنتدى بتكرار التجربة في النسخة الثانية من مسرح شباب العالم عام 2019، وعلى مدار عامين ضم مسرح شباب العالم 300 موهبة من 27 جنسية مختلفة وقدم 44 عرضا، كما استضاف المسرح أكثر من 127 جنسية، وقد تقرر عقده في نسخته الثالثة لعام 2021، حيث يعد مسرح شباب العالم بمثابة منصة إبداعية لشباب العالم لعرض أفكارهم وقضاياهم ومناقشة مشكلاتهم وخلق مساحة من التفاعل وعرض الحلول من خلال العروض الفنية والثقافية.



يشار إلى أن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم انطلقت الاثنين الماضي تحت شعار "العودة معا" برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء والتي اختتمت فعالياتها أمس /الخميس/، بحضور نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.



ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ خلال أعوام 2017 و2018 و2019.



ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.