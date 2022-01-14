صحيفة بريطانية تسلط الضوء على دعوة السيسى لتحقيق التوافق بالسودان

أوردت صحيفة "اراب ويكلي" البريطانية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إحدى الحلقات النقاشية بمنتدى شباب العالم الذي اختتمت فعالياته الخميس بمدينة شرم الشيخ، الأفرقاء السودانيين إلى الحوار والاتفاق على خارطة طريق تمكن من الوصول لانتخابات تعبر عن الشعب السوداني.

وذكرت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن الرئيس السيسي، ناشد خلال جلسة خاصة مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية على هامش المنتدى، الأحزاب والفصائل المتناحرة في السودان إلى تحقيق التوافق السياسي والمضي قدما في انتقالها إلى خارطة طريق لتحقيق الاستقرار في البلاد وإجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا أن حل الأزمة السياسية هناك يجب أن تكون بالتوافق والحوار.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، إن "الوضع في السودان يحتاج إلى إجماع سياسي بين جميع القوى الموجودة حتى يمكن أن يكون مخرجاً من الأزمة الحالية…أقول للأشقاء في السودان، توافقوا على الحوار واتفقوا على الاستمرار للأمام، نحن داعمون للحوار والتوافق بين القوى الموجودة".

وبينت أن مصر تنتهج سياسة ثابتة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وأن السودان يعد أمناً قومياً لمصر، بحسب ما أكد عليه الرئيس السيسي على هامش فعاليات المنتدى، مشيرا إلى أن السيسي يعتبر أن حل الأزمة السياسية هناك يجب أن تكون بالتوافق و أن الحوار هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات الرئيس السيسي تأتي في الوقت الذي أطلقت فيه الأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعوات للمشاركة في مشاورات أولية بين جميع الأطراف والأحزاب السياسية في السودان قبل الانخراط في محادثات مباشرة، بهدف التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.