الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول تستدعى ممثلى 4 شركات تكنولوجية كبرى

اقتحام الكابيتول
اقتحام الكابيتول

أعلنت لجنة الكونجرس الأمريكي للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول أنها استدعت ممثلي أربع شركات كبرى تمتلك أكبر مواقع التواصل الاجتماعي للإدلاء بشهاداتهم أمام المشرعين.

 

ووجهت مذكرات الاستدعاء لشركات "ميتا" ("فيسبوك" سابقا) و"تويتر" و"ريديت" و"ألفابيت" التي تمتلك موقعي "غوغل و"يوتيوب".

 

وقالت اللجنة إنها قررت استدعاء ممثلي هذه الشركات للإدلاء بإفادتهم بعدما تبين لها أن الطلبات التي وجهتها للشركات المذكورة في السابق للتعاون معها قوبلت بـ"ردود غير كافية".

 

وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني تومسون "إنه لأمر مخيب للآمال أن نكون، بعد أشهر من العمل، ما زلنا نفتقر إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة على هذه الأسئلة الأساسية".

 

يشار إلى أن هناك سؤالين يرتديان أهمية خاصة بالنسبة لأعضاء اللجنة، وهما كيف ساهم انتشار المعلومات المضللة في هذا الهجوم، وهل اتخذت هذه الشبكات للتواصل الاجتماعي تدابير لمنع منصاتها من أن تصبح أرضا خصبة للتطرف، وما هي هذه التدابير.

 

وعلى صعيد آخر، قال طبيب مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) إن الكونجرس يشهد زيادة غير مسبوقة في حالات كوفيد-19، حيث ارتفع معدل الحالات الإيجابية على مدى سبعة أيام في موقع فحص بالكونجرس إلى 13 بالمئة من واحد بالمئة فقط في أواخر نوفمبر.


وتحدث معظم إصابات فيروس كورونا في مبنى الكونجرس بين أشخاص تم تطعيمهم، حيث تمثل النسخة المتحورة الجديدة "أوميكرون" حوالي 61 بالمئة والمتحور دلتا 38 بالمئة، على أساس عينة محدودة حتى يوم 15 ديسمبر، حسبما قال الدكتور برايان موناهان للمشرعين والموظفين في خطاب.


تأتي هذه الزيادة في الكونجرس في الوقت الذي قفزت فيه حالات كوفيد-19 الجديدة في الولايات المتحدة في الأيام السبعة الماضية إلى ​​418000 إصابة يومية في المتوسط، وفقا لإحصاء رويترز.
 

وأشار موناهان إلى أن انتشار العدوى بين من تم تطعيمهم في مبنى الكونجرس لم يؤد إلى دخول المستشفى أو الإصابة بأعراض خطيرة أو حدوث وفيات، وهو ما وصفه بأنه يثبت أهمية التطعيمات.

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وائل لطفي

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