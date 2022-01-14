نيويورك تايمز: الناتو لن يقبل انضمام أوكرانيا لعضويته

أعرب فريق من المحللين لصحيفة "نيويورك تايمز" عن ثقتهم بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام لحلف الناتو في المستقبل المنظور.

وحسب المحللين، فإن هناك عدة أسباب تحول دون انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ومنها عدم ثقة الأعضاء الأوروبيين في الناتو بجدوى انضمام أوكرانيا.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من تصريحات الإدارة الأمريكية، كان الرئيس جو بايدن يبدي الحذر دائما وأصبح أكثر اعتدالا تجاه توسع الناتو شرقا.

وبين الأسباب التي تعرقل انضمام أوكرانيا للناتو، عدم رضى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى عن نتائج أوكرانيا في محاربة الفساد، حيث تحتل المرتبة 117 من أصل 180 في تصنيف Transparency International.

ولفت الخبراء إلى أن لدى روسيا وسائل اقتصادية للضغط على أوروبا، وخاصة توريدات الغاز، حيث تفضل الكثير من الدول عدم الإساءة لعلاقاتها مع موسكو.

وخلص أصحاب التحليل إلى أن أوكرانيا لن تتمكن على الأرجح من الحصول على موافقة جميع أعضاء الناتو الـ30 على انضمامها للحلف.