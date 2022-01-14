الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شينخوا» الصينية تبرز توصيات الرئيس السيسى فى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال منتدى الشباب

أبرزت وكالة "شينخوا" الصينية تصريحات وتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة الذي عقد بمدينة شرم الشيخ بمشاركة منظمات مصرية ودولية ومؤسسات المجتمع المدني وشباب من جميع أنحاء العالم. 

 

واستعرضت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني أبرز ما جاء على لسان الرئيس فى الجلسة الختامية للمنتدى، ومنها تأكيده بأنه كان فرصة حقيقية لتبادل الأفكار، وخلق حالة من الحوار الجاد البناء من أجل إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الأفكار وإبداعات شباب العالم. 

 

ولفتت إلى إعلان الرئيس السيسي عام 2022 عام للمجتمع المدني، بحيث تقوم  إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

 

وبينت أن من بين التوصيات الأخرى التي قدمها السيسي: تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بإنشاء مجموعات شبابية تضم أعضاء محليين وأجانب للسماح لهم بالمشاركة في الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27) المقرر عقده في وقت لاحق من هذا العام في شرم الشيخ. 

 

وتابعت: "كما طُلب من إدارة المنتدى تفعيل منصة دائمة للحوار التفاعلي بين شباب مصر والعالم لتبادل الرؤى والأفكار، ستعرض نتائجه بشكل دوري على مؤسسات الدولة المختلفة، مما يوفر للدولة رؤية استشرافية في جميع القضايا والملفات ذات الأهمية". 

 

وأشارت الوكالة في ختام تقريرها إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث عالمي عقد خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022  بمشاركة قادة ومسؤولين ووفود شبابية من حوالي 196 دولة حول العالم ويتيح مناقشة كل هؤلاء الشباب من عددا من القضايا والموضوعات الحيوية لا سيما تلك التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع. 

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