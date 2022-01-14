دراسة حديثة تكشف عن عوامل خطر جديدة لتطور مرض السكرى

أعلن علماء جامعة برونيل البريطانية أن حجم الكبد والبنكرياس وكمية الدهون التي يحتويانها تؤثر في تطور مرض السكري.

وتشير مجلة Diabetes Care إلى أن العلماء توصلوا إلى استنتاج يفيد بأن زيادة حجم الكبد ربما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري. كما أن الأشخاص الذين يعانون وراثيا من حجم صغير محدد للبنكرياس معرضون لنفس الخطر أيضًا.

ووفقا للباحثين، إن احتمال تطور المرض مرتبط بزيادة نسبة الأنسجة الدهنية في الكبد والبنكرياس، حيث أن ارتفاع نسبة الدهون فيهما بنسبة 5 بالمئة، يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 27 بالمئة.

ويعتبر السكري من الأمراض المزمنة التى يحتاج المريض فيها لتنظيم غذاؤه بشكل كامل، فمرض السكر هو عبارة عن عجز البنكرياس عن إنتاج كمية كافية من الإنسولين أو عندما يعجز عن استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال، حيث ينظم الإنسولين السكر في مجرى الدم، فبدونه ترتفع مستويات السكر في الدم.

ووفقًا لموقع "thesun يعتبر النظام الغذائي أحد الطرق الصحيحة للحفاظ على مستويات السكر في الدم، ولكن من الممكن أيضاً أن يحدث العكس تماماً، وتتسبب بعض الأطعمة في ارتفاع مستويات السكر، فلا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لتناول الطعام مع مرض السكري.

ونقدم بعض النصائح التى من شأنها تحافظ على مستويات السكر في الدم والوزن الصحي وتحد من المضاعفات مثل أمراض القلب أو الكلى.

الفاصوليا

تعتبر البقوليات -التي تشمل الفاصوليا والعدس والبازلاء -جزءا غائب من النظام الغذائي لمرضى السكر، وهي مصدر كبير للبروتين للنباتيين، و بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من مرض السكري فقد ارتبط تناول الفاصوليا والحمص والعدس بتحسين السيطرة على الجلوكوز في الدم.

وفقًا لدراسة كندية أجريت عام 2012 ونشرت في JAMA، كما أنه قلل من ضغط الدم، وخفض الكولسترول ومستويات الدهون الثلاثية (الموجودة في الدم) في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.

السمك

وينبغي للجميع تناول الأسماك مرتين في الأسبوع ، جزء من الأسماك الزيتية، كما يوصي رؤساء الصحة،وتشمل السلمون والسردين والماكريل، فهي غنية بزيت أوميجا 3 الذي يساعد على حماية القلب، بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري، قد تكون الأسماك وسيلة سهلة للحماية ضد أمراض الكلى.

الشوفان

اختيار جيد لبعض الناس الذين يعانون من النوع الثاني من السكري بفضل انخفاض الجهاز الهضمي، كما يحتوي على محتوى جيد من الألياف، وهو أمر أساسي للحفاظ على الوزن والصحة الهضمية، ويمكن أن يحمي القلب وهو أمر مهم لأن المصابين بمرض السكري من النوع 2 معرضون لأمراض القلب.

وجدت مراجعة عام 2015 من الدراسات أن مرضى السكري من النوع الثاني الذين تناولوا دقيق الشوفان في وجبة الإفطار لديهم مستويات جلوكوز في الدم بعد وجبة الإفطار أفضل من أولئك الذين تناولوا وجبات الإفطار الأخرى.