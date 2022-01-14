الصحة التونسية: إصابة 6562 شخصا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 6 آلاف و562 شخصا، ووفاة 8 حالات بفيروس (كورونا ) خلال الـ24 ساعة الماضية .



وذكرت وزارة الصحة - في بيان - أنه تم إجراء 23 ألفا و813 تحليلا مخبريا أمس ، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 27.56% ، موضحة أن إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و744 حالة.



وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ أمس 851 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين701 ألف و993 شخصا ، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 464 مصابا، بينهم 41 حالة جديدة أمس ، لافتة إلى أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 118 حالة ، في حين يخضع 22 شخصا للتنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.