الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل ترصد أول 20 حالة من المُتحور الفرعى المُنبثق عن أوميكرون

إسرائيل
إسرائيل

ذكرت قناة كان "11" الاخبارية الإسرائيلية  أن إسرائيل رصدت أول 20 حالة من المتحور الفرعي الجديد المنبثق عن متحور "أوميكرون".


وقالت القناة إن المتحور المعروف اختصارًا بـ "بي إيه 2" به طفرات أكثر من أوميكرون الأصلي، وهو ما يدفع العلماء إلى الاعتقاد بأنه سيكون أكثر عنفًا إلا أن هذا الأمر يبقى فرضية، ومن المهم ملاحظة أنه لا يوجد يقين مطلق ومعرفة بهذا الشأن.


وقالت القناة إن المتحور الفرعي الجديد رُصد أول مرة في الصين قبل بضعة أسابيع. ويُشتبه أنه نشأ في الهند. ورصد المتحور الفرعي الجديد في الدنمارك وأستراليا وكندا وسنغافورة. وأبلغ علماء إسرائيليون قناة كان 11 أنهم قلقون من المتحور الفرعي الجديد بسبب تغيراته، وبسبب احتواؤه على طفرات أكثر.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرض

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