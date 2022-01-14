تونس: تطعيم 10252 شخصا ضد كورونا خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة التونسية أنه تم، تطعيم 10 آلاف و252 شخصا ضد فيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين تلقوا التطعيم، منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي، إلى 6 ملايين و87 ألفا و525 شخصا.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن عدد الذين تلقوا اللقاح يتوزع بين 4 ملايين و481 ألفا و534 شخصا ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و605 آلاف و991 شخصا ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح" جونسون" من المصابين سابقا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد جرعات التطعيم بلغ 12 مليونا و479 ألفا و874 جرعة.

وأضافت أن عدد المسجلين على المنظومة الصحية لتلقي التطعيم بلغ 7 ملايين و780 ألفا و986 شخصا، مطالبة كل الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.