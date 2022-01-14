دبلوماسى روسى: الهستيريا المعادية لروسيا تقضى على فرص تحسين العلاقات

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن "الهستيريا المعادية لروسيا" اجتاحت الكونجرس الأمريكي، مما أدى إلى القضاء على أدنى فرص تحسين العلاقات مع موسكو.

وأضاف ريابكوف - في مقابلة أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية - إن "الكونجرس غمرته هستيريا معادية لروسيا"،."الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة تؤكد فقط مدى قوة المشاعر ومدى هيمنة التطلعات لنسف أدنى أمل السليم في الحوار بين موسكو وواشنطن، والقضاء عليها وفرض أجندة من شأنها أن تدفع العلاقات في نهاية المطاف إلى مأزق وسيؤدي بشكل فعال إلى انهيارها ".

وتابع ريباكوف إن هناك إجماعًا قويًا مناهضا لروسيا داخل الحزبين.

وقال: "هناك الكثير من الناس في الإدارة الأمريكية لا يحبون، بل يشعرون بالنفور من روسيا الحالية ويريدون إلحاق الضرر بروسيا". "نحن ندرك ذلك. نحن نعرف العديد من هؤلاء الأشخاص بالاسم ، ونعرف مسمياتهم الوظيفية."

وأضاف الدبلوماسي أن موسكو تعتقد أن الوضع يحتاج إلى بعض الوقت حتى يهدأ. وقال إن اتخاذ خطوات صغيرة لإعادة بناء الثقة يمكن أن يكون تكتيكًا جيدًا، على سبيل المثال في استعادة العمليات الطبيعية للبعثات الدبلوماسية لكلا البلدين.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بدء انسحاب قوات حفظ السلام، التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان.

أكد شويجو وفق شبكة روسيا اليوم الإخبارية الناطقة بالعربية أن عملية الانسحاب التي انطلقت اليوم من المقرر أن تختتم في 19 يناير، مؤكدًا تبني خطة للانسحاب التدريجي وتسليم المرافق المهمة الخاضعة حاليًا لسيطرة قوات حفظ السلام إلى السلطات الكازاخستانية.

أشار شويجو إلى أن القوات التابعة لأرمينيا وطاجيكستان وبيلاروس ضمن مجموعة قوات حفظ السلام ستغادر كازاخستان غدًا على متن 14 طائرة روسية، مضيفًا أن القوات القرغيزية ستنسحب من البلاد بنفسها، كما سيتم تسليم المرافق المهمة تدريجيًا إلى السلطات الكازاخستانية وسحب قوات حفظ السلام المتبقية.

وأوضح أن قوات حفظ السلام تعمل على حراسة 14 مرفقًا ذا أهمية قصوى في كازاخستان، موضحًا أن هذه المنشآت، بعضها في مجال الطاقة والاتصالات، "كانت ستشكل خطرًا ملموسًا في حال وقوعها في أيدي الإرهابيين".