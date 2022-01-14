الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقى: استهداف البعثات وتعرض المدنيين للخطر عمل إرهابى

برهم صالح
برهم صالح

أكد الرئيس العراقي برهم صالح  أن استهداف البعثات وتعرض المدنيين للخطر عمل إرهابي.


وقال صالح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) " إن استهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر، هو عمل إرهابي اجرامي وضرب لمصالح العراق وسمعته الدولية"، مؤكدا ضرورة الوقوف صفا واحدا بحزم ضد هذه الجرائم.


وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الأمنية العراقية مسؤولية حمايتها إلى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة، ما أدى الى إصابة طفلة وامرأة بجروح.

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