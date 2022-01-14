لبنان: السماح لحاملى فحص كورونا السريع بدخول البلاد خلال 24 ساعة

طلبت المديرية العامة للطيران المدني بلبنان من شركات الطيران العامة في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت قبول الركاب الراغبين في القدوم إلى لبنان والحاملين لفحص كورونا السريع (Antigen Rabid Test) بشرط أن يحتوي على رمز QR على أن يكون الفحص تم إجراؤه خلال 24 ساعة على الأكثر من تاريخ أخذ عينة الفحص وحتى ركوب الطائرة من نقطة الانطلاق الأولى.



واشترطت المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الراكب قد تلقى جرعتين من لقاح كورونا أو جرعة كاملة من اللقاح المكون من جرعة واحدة فقط منذ فترة لا تتعدى ستة أشهر.



وأضافت أن هذه الاجراءات يعمل بها من تاريخ صدورها اليوم وذلك وفقا للتوصيات التي أصدرتها الجهات المعنية مع الالتزام بجميع الاجراءات الأخرى.



وكانت السلطات اللبنانية قد وضعت شرط إجراء فحص PCR لجميع القادمين إلى البلاد حتى الحاصلين على الجرعات الكاملة من اللقاح بدء من أواخر الشهر الماضي بعدما سجلت البلاد قفزة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته.



وسجل لبنان اليوم 7057 حالة إصابة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.