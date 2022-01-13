أسماء 15 مصابا فى حادث الطريق الدولى «العريش - رفح»

أصيب 15 عاملا في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي العريش - رفح بشمال سيناء أثناء العودة من العمل أمام قرية الشلاق بدائرة قسم الشيخ زويد.

وأخطرت الأجهزة الأمنية بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وجاءت أسماء المصابين فى الحادث كالتالي: “مرزوق عبد المنعم محمد، ومحمد رمضان السيد، ومحمد أحمد محمد، والجبالى عمر، وعثمان حسن، والسيد متولى محمد، والسيد عبد الله كيلانى، وأحمد مخيمر عبد العزيز، وجبالى عماد عبد الواحد، ومحمد عصام محمد، وسيد سلطان، وأحمد محمود محمد، ومحمد سلمى رمضان، وإسماعيل عيد ابراهيم، وشحاته عصام”.