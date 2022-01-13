الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: توصيات منتدى الشباب ستكون محل اهتمام عالمى

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

أكدت رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن نجاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والتي عقد تحت رعاية الرئيس السيسي بمدينة شرم الشيخ، والذى اختتم أعماله مساء اليوم موجهًا التحية والتقدير للقائمين على إدارة وتنظيم المنتدى، على نجاحه الذي حققه بجميع المستويات المحلية والعربية والإفريقية.

وقالت رقية، في تصريحات الخميس، إن منتدى شباب العالم دائمًا ما يكون فرصة للشباب ليس للمصريين فقط، لكن لشباب العالم أجمع، من أجل تبادل الخبرات والرؤى والتواصل فيما بينهم ونقل تجاربهم الناجحة في العمل والبناء والسلام والقضايا ذات الاهتمام الدولي، لافتة إلى أن توصيات منتدى الشباب ستكون محل اهتمام عالمي.

وأضافت أن توصيات منتدى الشباب لاقت قبولاً وترْحاب من جميع المشاركين من الشباب والدول المشاركة في النسخة الرابعة، والتي تضمن الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة ونشر التعريف بالموارد المائية والدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار وإطلاق إستراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة، مؤكدة أن القيادة السياسية المصرية كانت حريصة كل الحرص على الخروج بتلك التوصيات لايمانها بأمن وسلامة واستقرار الدول العربية والافريقية والدولية، من أجل نشر السلام في العالم أجمع.

وتابعت نائبة حماة الوطن أن الموضوعات التي شهدتها الجلسات الخاصة بالمنتدى كان الهدف منها في المقام الأوّل، الاستفادة بالرؤى والتنوع الفكري للشباب، للعمل على تنفيذها وحلها بما يحقق التنمية المستدامة وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، لافتة إلى أن انعقاد منتدى شباب العالم بشكل دورى يساهم فى مواجهة التحديات التى تعانى منها الدول.

وأشادت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بحزمة القرارات التي أعلنها الرئيس في كلمته بحفل ختام منتدى شباب العالم، التي كان أبرزها، إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وتكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شبابية من مصر وشباب العالم لإعداد قمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في شرم الشيخ وتكليف مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية من أجل تحقيق امتداد إفريقي للمبادرات المختلفة، فضلا عن تكليف مجلس الوزراء، بالتنسيق مع أجهزة الدولة لإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.

واختتمت رقية بالتأكيد على أن منتدى الشباب كان بمثابة فرصة حقيقية للترويج للسياحة والحضارة المصرية، وفرصة جيدة لجذب المستثمرين، لأنه سيكون بمثابة مؤشر على استقرار الأوضاع فى مصر سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا.

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