الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 14 مخبزًا مخالفًا فى حوش عيسى بالبحيرة

مخبزًا
مخبزًا

تمكنت حملة من مديرية تموين البحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين، من تحرير 14 محضرًا ضد أصحاب مخابز يتلاعبون في مواصفات الخبز في حوش عيسى.

استهدفت الحملة التى أشرف عليها مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، التفتيش على المخابز فى مركز حوش عيسى، وحررت 14 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتي الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

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١٩٩٠-٢٠٢١

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