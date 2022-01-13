الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سائق تروسيكل صدمته سيارة ملاكى على الطريق الدائرى

حادث
حادث

أصيب شخص في العقد الخامس من العمر أثناء قيادة تروسيكل بطريق الدائري عند مدخل قرية زاوية الكرادسة إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث اصطدام سيارة ملاكي بتروسيكل أمام مدخل قرية زاوية الكرادسة على الطريق الدائري.

وعلى الفور، انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة ونقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

ورفعت إدارة المرور آثار الحادث وتسيير الطريق أمام السيارات وسحب السيارة والتروسيكل بعيد عن الطريق العام، وحُرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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