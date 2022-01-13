الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء فعاليات مسابقة السلامة والصحة المهنية بمياه الشرقية

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، مسابقات في كافة التخصصات؛ للوصول بالعاملين إلى أعلى مستوى وتأدية المهام الوظيفية على أكمل وجه، حيث صرح بذلك المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.

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وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، إلى أنه تم الانتهاء من فعاليات مسابقة السلامة والصحة المهنية بين كافة الأفرع بالشركة، وأن المسابقة كانت بمحطة مياه ههيا اليابانية بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية وإشراف إدارة التدريب.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن فعاليات المسابقة تمت على مرحلتين، أولهما تدريب فريقين من كل فرع بالشركة على برنامج "كيفية العمل داخل الأماكن المغلقة" و"مكافحة تسرب غاز الكلور"، من خلال مختصين بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية (نظري - عملي).

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وأضاف رئيس الشركة، أن المرحلة الثانية عمل مسابقة للمحترفين للأماكن المغلقة وإنقاذ المصابين ومكافحة تسرب غاز الكلور وإنقاذ المصابين بين كافة الفرق الخاصة بالأفرع التي تم تدريبها للوقوف على مستواهم بعد الانتهاء من التدريب؛ لقياس العائد من التدريب ولخلق روح المنافسة بين العاملين.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، أن تلك المسابقات تهدف إلى رفع مستوى أداء العاملين في التعامل مع خطط الطوارئ المختلفة، واتباع إجراءات السلامة في الأماكن المغلقة ذات الخطورة، والسيطرة على تسرب غاز الكلور في اقل وقت؛ لتجنب كافة المخاطر التي تصيب العاملين أو المحيطين على حد سواء، كما تخلق روح المنافسة والتدريب المكثف للعاملين وزيادة أعداد المشاركين.

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وكرم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، وشهادات تقدير لكافة الأفرع على مشاركتهم وأدائهم خلال تنفيذ تلك الدورات والمسابقة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية مسابقات السلامة والصحة المهنية رفع مستوى أداء العاملين مكافحة تسرب غاز الكلور

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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