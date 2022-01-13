الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السماح لحاملى فحص كورونا السريع بدخول لبنان خلال 24 ساعة

كورونا فى لبنان
كورونا فى لبنان

طلبت المديرية العامة للطيران المدني بلبنان من شركات الطيران العامة في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت قبول الركاب الراغبين في القدوم إلى لبنان والحاملين لفحص كورونا السريع "Antigen Rabid Test" بشرط أن يحتوي على رمز QR على أن يكون الفحص تم إجراؤه، خلال 24 ساعة، على الأكثر من تاريخ أخذ عينة الفحص وحتى ركوب الطائرة من نقطة الانطلاق الأولى.

واشترطت المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الراكب قد تلقى جرعتين من لقاح كورونا أو جرعة كاملة من اللقاح المكون من جرعة واحدة فقط منذ فترة لا تتعدى ستة أشهر.

وأضافت أن هذه الإجراءات يعمل بها من تاريخ صدورها اليوم وفقا للتوصيات التي أصدرتها الجهات المعنية مع الالتزام بجميع الإجراءات الأخرى.

وكانت السلطات اللبنانية قد وضعت شرط إجراء فحص PCR لجميع القادمين إلى البلاد حتى الحاصلين على الجرعات الكاملة من اللقاح بدء من أواخر الشهر الماضي بعدما سجلت البلاد قفزة كبيرة في عدد الاصابات بفيروس كورونا ومتحوراته.

كورونا شركات الطيران لبنان اللقاح بيروت

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