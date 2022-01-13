سقوط صاحب مجزر بحوزته نصف طن دواجن ولحوم فاسدة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مجزر لإدارته المكان دون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى.

وعثر بداخل المجزر المشار إليه على (512 كيلو "لحوم – دواجن – كبد وقوانص – سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.