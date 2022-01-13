إصابة 24 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم ـ القاهرة

أصيب 24 شخصا من السيدات والرجال أثناء عودتهم من القاهرة إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص أجرة الفيوم القاهرة؛ بسبب السرعة الزائدة والتنافس على من يسبق الآخر بعد بوابة كوم أوشين بدائرة مركز شرطة مركز طامية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعليب مأمور مركز شرطة طامية بحدوث اصطدام سيارتين ميكروباص أجرة الفيوم القاهرة ببعضهم بسبب السرعة الزائدة وإصابة 24 شخصا بين ركاب السيارتين.

وعلى الفور هرعت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين بإصابات مختلفة إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث وتسيير الطريق أمام السيارات وسحب السيارتين بعيد عن الطريق العام وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.