الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 24 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 24شخص إثر
إصابة 24شخص إثر تصادم سيارتين ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة

أصيب 24 شخصا من السيدات والرجال أثناء عودتهم من القاهرة إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص أجرة الفيوم القاهرة؛ بسبب السرعة الزائدة والتنافس على من يسبق الآخر بعد بوابة كوم أوشين بدائرة مركز شرطة مركز طامية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعليب مأمور مركز شرطة طامية بحدوث اصطدام سيارتين ميكروباص أجرة الفيوم القاهرة ببعضهم بسبب السرعة الزائدة وإصابة 24 شخصا بين ركاب السيارتين.

وعلى الفور هرعت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين بإصابات مختلفة إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وقامت إدارة المرور برفع آثار الحادث وتسيير الطريق أمام السيارات وسحب السيارتين بعيد عن الطريق العام وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اصابة 24شخص تصادم سيارتين ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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