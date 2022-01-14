الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الناس كلها حزينه عليهم».. جيران أسرة الساحل المنكوبة يروون التفاصيل (فيديو)

عم فلفل
عم فلفل

استيقظ الأهالي على خبر مصرع أسرة مكونة من ثلاثة أفراد خنقًا داخل شقتهم بحي الساحل.

الواقعة جرت أحداثها داخل شقة صغيرة في حي الساحل شمال القاهرة، وبينما الأسرة تغط في نوم عميق إذ بيتسرب غاز السخان ليقتلهم جميعًا وهم نيام.

«الدستور» انتقلت إلى محل الواقعة واستمعت لأقوال الجيران حول تفاصيلها.

الحزن يسيطر علي الجيران 

جيران الضحايا أصابتهم حالة من الحزن الشديد بعد الحادث فقد لفتت رائحة الغاز انتباه الجيران وبدأوا في الانتباه للكارثة محاولين الطرق على باب الشقة لايقاظهم دون فائدة، ليضطروا إلى كسر باب الشقة ليجدوا جارهم وزوجته وابنته الصغيرة وقد فارقوا الحياة مختنقين بالغاز.

أبلغ الأهالي الشرطة التي حضرت إلى موقع البلاغ على الفور وصحبتها سيارات الإسعاف وفريق متخصص من الشركة المصرية للغاز الطبيعي للتحقيق ومعاينة محل الواقعة.

وأوضح أحد شهود العيان يدعي"عم فلفل" أن المتوفى كان أقرب أصدقائه، قائلًا إن رب الأسرة المنكوبة كان مريضًا وكانت زوجته تعتني به وبطفلتهما الصغيرة ابنة الـ10 أعوام.

وكان  قسم شرطة الساحل تلقي بلاغا من شرطة النجدة بوجود عدد من الجثث لأسرة واحدة داخل شقة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وعثر على جثث رجل وزوجته وابنته متوفين، وبفحص أجسادهم تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبفحص رجال الأمن للشقة تبين أن سبب الحادث تسرب للغاز بالشقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

منطقة الساحل اسرة خنق ا تسريب الغاز سخان المياه جيران الضحايا

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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