الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أشرف صبحي: تعاون مستقبلي بين مصر وتوجو في مجال تأهيل الشباب

جريدة الدستور

التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ميريم دوسو دالميدا - وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية،  وذلك على هامش حضورها  منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناول اللقاء بحث افاق التعاون بين مصر وتوجو في مجال ريادة الاعمال وتوظيف الشباب ، بالاضافة الي تبادل الخبرات في مجال البرامج والانشطة التي تسهم في تأهيل وتدريب الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تفعيل برامج التبادل الشبابي بين مصر وتوجو والتي تسهم بشكل كبير في تفعيل الدبلوماسية الشبابية وتكثف من الاحتكاك بين الشباب المصري والتوجولي.

ومن جانبها ، اعربت / ميريم دوسو دالميدا - وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية،   عن سعادتها بتواجدها في مصر وبحفاوة وحسن الاستقبال ، مؤكدة على رغبتها الشديدة في التعاون مع الجانب المصري في مجالات سياسات الشباب والتوظيف .

يذكر ان الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة قد أجرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء الشباب والرياضة من مختلف الدول المشاركين فى فعاليات منتدى شباب العالم لبحث التعاون المشترك من دول "الامارات ، جيبوتي ، الجزائر ، البحرين، بالإضافة إلى لقاء مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

«أنا خايفة».. لحظة تأثر الرئيس السيسى بحديث الفتاة سالى المشاركة بمنتدى شباب العالم

فيروس كورونا يهاجم وزير الصحة الفرنسى

السيسى يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن فى أزمة سد النهضة

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد حفل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب