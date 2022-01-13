أشرف صبحي: تعاون مستقبلي بين مصر وتوجو في مجال تأهيل الشباب

التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ميريم دوسو دالميدا - وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية، وذلك على هامش حضورها منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناول اللقاء بحث افاق التعاون بين مصر وتوجو في مجال ريادة الاعمال وتوظيف الشباب ، بالاضافة الي تبادل الخبرات في مجال البرامج والانشطة التي تسهم في تأهيل وتدريب الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تفعيل برامج التبادل الشبابي بين مصر وتوجو والتي تسهم بشكل كبير في تفعيل الدبلوماسية الشبابية وتكثف من الاحتكاك بين الشباب المصري والتوجولي.

ومن جانبها ، اعربت / ميريم دوسو دالميدا - وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية، عن سعادتها بتواجدها في مصر وبحفاوة وحسن الاستقبال ، مؤكدة على رغبتها الشديدة في التعاون مع الجانب المصري في مجالات سياسات الشباب والتوظيف .

يذكر ان الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة قد أجرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء الشباب والرياضة من مختلف الدول المشاركين فى فعاليات منتدى شباب العالم لبحث التعاون المشترك من دول "الامارات ، جيبوتي ، الجزائر ، البحرين، بالإضافة إلى لقاء مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب.