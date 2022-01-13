الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: أكثر من 76 ألفًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 76 ألفا و406 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للوزارة بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 3 ملايين و705 آلاف و262 شخصا.

وأوضح البيان أن 5 آلاف و11 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى حتى اليوم 24 مليونا و608 آلاف و541 شخصا، فيما تلقى الجرعة الثانية 7 آلاف و 477 شخصا، ليصل إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية 22 مليونا و 998 ألفا و743 شخصا.

و سجّلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، 8338 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعًا من 5518 أمس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى مليون و25 ألفا و898 حالة.

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