«صعقته الكهرباء أثناء السرقة».. تفاصيل العثور على جثة مجهولة بالبحيرة

كشفت مباحث مركز شرطة دمنهور بالاشتراك مع المباحث الجنائية بالبحيرة وفرع الأمن العام لغز العثور على جثة ملقاة وسط الزراعات بإحدى قرى مركز دمنهور، تبين صعق التيار الكهربائي المجنى عليه أثناء قيامه وثلاثة آخرين بسرقة كابل كهرباء من أعلى عامود باستخدام مقص ما أدى لوفاته حيث ألقى شركاؤه الجثة بمكان العثور عليها خشية من المساءلة القانونية وفروا هاربين.

تمكن ضباط مباحث مركز دمنهور من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأحيلوا لنيابة مركز دمنهور حيث باشر المستشار محمد ناجى مدير النيابة التحقيق تحت إشراف المستشار محمد شلبى المحامى العام الأول لنيابة وسط دمنهور الكلية التحقيق.

كان مأمور مركز شرطة دمنهور تلقى بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية بطريق ترابى وسط الزراعات بالقرب من عزبة حافظ التابعة لقرية سنطيس دائرة المركز، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية فى العقد الخامس من العمر وبمناظرة الجثة تبين وجود كدمات بالعين.

تم إخطار اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وانتقل المستشار محمد ناجى مدير النيابة لمناظرة الجثة وأمر بنقلها لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في الواقعة وملابساتها وظروفها والنشر عن الجثة بأوصافها للتعرف على هوية صاحبها.

وبناء على توجيهات مدير الأمن تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شعراوى مدير المباحث الجنائية وضم ضباط مباحث مركز دمنهور.

حيث أسفرت التحريات عن تحديد شخصية المتوفى وتبين أنه يدعى (السيد ع ب وشهرته ياسر بهنسى ٤٥ سنة عاطل) ومقيم عزبة عقدة قرية قرطسا التابعة لمركز دمنهور كما كشفت التحريات أن المجنى علية سبق اتهامه فى أكثر من ٣٠ قضية متنوعة.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى إلى قيام المجنى عليه بالاشتراك مع ثلاثة آخرين وهم (ياسر ال أ 36 سنة عاطل ومقيم قرية سنطيس مسجل شقى خطر سرقات ويوسف ش ش 25 سنة عاطل ومقيم قرية سنطيس سبق اتهامه فى العديد من القضايا وخالد ر ب 27 سنة عاطل ومقيم قرية المنشية الإبراهيمية بمركز دمنهور) فى سرقة كابل كهرباء وعند صعوده عامود الكهرباء صعقه التيار الكهربائي وسقط أرضا فقام المتهمون بنقل الجثة مستخدمين سيارة نقل كانت بحوزتهم لمكان العثور عليها وقام أحد المتهمين بالاستيلاء على هاتفه المحمول وقام بالاتصال بشرطة النجدة وأبلغ عن مكان الجثة واستولى على الهاتف المحمول وفروا هاربين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة أرشدوا عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وأحيل المتهمون للنيابة العامة بمركز دمنهور التى باشرت التحقيق.