رجال الحماية المدنية يساعدون مسنًا لعبور الطريق بسبب الأمطار فى مطروح

شهدت محافظة مطروح صباح اليوم تساقط الأمطار، على مختلف مراكز المحافظة، وانتشرت فرق الإدارة المحلية، للتعامل مع الأمطار ورفع تراكمات المياه، وسط تواجد ملحوظ لرجال الحماية المدنية.

وقام مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح، العميد محمد باسم، والمقدم عمرو حمودة بمساعدة وحمل مسن يتكئ على عكاز، وذلك عقب احتجازه بسبب مياه الأمطار، بعد أن أوقفته هطول الأمطار.

كما قام أفراد الحماية المدنية بمساعدة المواطنين في الوصول إلى الأماكن الآمنة باستخدام سيارة المرور فضلا عن حملهم ومساعدتهم عن طريق أحد معدات الحماية "السلم الحديدي".

وأشاد المواطنون بمساعدة رجال قوات الحماية المدنية لهم أثناء موجة الطقس السيئ التي شهدتها مدينة مرسى مطروح اليوم مقدمين لهم الشكر مرددين: "تحيا مصر".

رجال الحماية المدنية

رجال الحماية المدنية

رجال الحماية المدنية

رجال الحماية المدنية