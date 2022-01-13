القبض على هارب من المؤبد و23 حكم قضائى متنوع فى المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اليوم الخميس، في القبض على أحد العناصر الإجرامية هارب من حكم بالمؤبد وسبق اتهامه في ٢٣ قضية.

وتلقى اللواء محمد حسان مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمد حبشي يفيد بورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بمركز شرطة العدوة بتواجد “مدحت م ح” ٣٥ سنة بمحل سكنه والهارب من حكم بالمؤبد وسبق اتهامه في ٢٣ قضية.

وعلى الفور شكل العميد محمود أبوالفتوح رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بإشراف العقيد حسن ابو طالب رئيس فرع البحث الجنائى للشمال وقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة العدوة وبالانتقال تم ضبط الهارب، سبق اتهامه فى 23 قضية أبرزها "سرقة بالإكراه - سلاح - نصب - مقاومة سلطات – ضرب – استيلاء"، ومطلوب لتنفيذ أحكام في 4 جنايات من بينهم "حكم بالسجن المؤبد".

وضبط بحوزته “طبندقية آلية - عددا من الطلقات لذات العيار”.

وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.