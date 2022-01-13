الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارفة تعقد مؤتمرها السنوي في 17 يناير

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارفة مساء الاثنين ١٧ يناير المؤتمر واللقاء السنوي داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة بعنوان «الجمهورية الجديدة.. نعم أفريقيا تستطيع» بحضور ٢٠٠ من كبار الشخصيات وكبار رجال الدولة والسفراء الأفارقة لدى مصر وقيادات البنوك وبعض القيادات الحكومية المتميزة وصفوة رجال وسيدات ورواد أعمال مصر وسط برنامج حافل يشهد العديد من اللقاءات والتعارف للفرص الجادة وعرض حصاد عاميين من العمل في عمق القارة وداخل مجتمع المال والأعمال الحديث وسيتم عرض ما تم إنجازه وخريطة العمل المستقبلية القادمة في القارة الإفريقية.

يسري الشرقاوي الاثنين المقبل الحمهورية الجديدة نعم افريقيا الموتمر الاول للرجال الاعمال وسفراء افريقيا علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

«أنا خايفة».. لحظة تأثر الرئيس السيسى بحديث الفتاة سالى المشاركة بمنتدى شباب العالم

فيروس كورونا يهاجم وزير الصحة الفرنسى

السيسى يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن فى أزمة سد النهضة

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد حفل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب