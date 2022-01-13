جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارفة تعقد مؤتمرها السنوي في 17 يناير

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارفة مساء الاثنين ١٧ يناير المؤتمر واللقاء السنوي داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة بعنوان «الجمهورية الجديدة.. نعم أفريقيا تستطيع» بحضور ٢٠٠ من كبار الشخصيات وكبار رجال الدولة والسفراء الأفارقة لدى مصر وقيادات البنوك وبعض القيادات الحكومية المتميزة وصفوة رجال وسيدات ورواد أعمال مصر وسط برنامج حافل يشهد العديد من اللقاءات والتعارف للفرص الجادة وعرض حصاد عاميين من العمل في عمق القارة وداخل مجتمع المال والأعمال الحديث وسيتم عرض ما تم إنجازه وخريطة العمل المستقبلية القادمة في القارة الإفريقية.