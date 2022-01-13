الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تكشف لغز قتل عامل بإحدى قرى العياط فى الجيزة

جثة
جثة

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لغز مقتل عامل بإحدى قرى العياط، مشيرة إلى أن خلافات متعلقة بالميراث وراء مصرع المجني عليه على يد أحد أفراد عائلته، حيث أطلق عليه النار، خلال تواجد المجنى عليه بقطعة أرض زراعية.

وأجرى رجال المباحث مناظرة للجثة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقلها إلى المشرحة، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، كما تم الاستماع لأقوال ابن القتيل، لكشف ملابسات الحادث.

وكان عامل قد لقى مصرعه بإحدى قرى العياط فى الجيزة، خلال مشاجرة، نشبت بينه وبين شخص آخر بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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