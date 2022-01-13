النفط يتماسك قرب 85 دولارا للبرميل مدعوما بتوقعات قوة الطلب

تراجعت أسعار النفط اليوم، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها منذ شهرين إذ جرى تداول خام برنت قرب 85 دولارا للبرميل بدعم من توقعات بتعاف اقتصادي قوي يعزز الطلب، لكن زيادة المخزونات الأمريكية وارتفاع التضخم حدا من المكاسب.



وبحلول الساعة 1304 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 84.56 دولار للبرميل.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا إلى 82.37 دولار للبرميل.



وزادت أسعار النفط بأكثر من 50 بالمئة في 2021، ويتوقع بعض المحللين أن يستمر هذا الاتجاه في العام الحالي، متوقعين أن يؤدي نقص طاقة الإنتاج ومحدودية الاستثمارات إلى رفع سعر الخام إلى 90 دولارا أو حتى أعلى من 100 دولار للبرميل.



لكن زيادة مخزونات الوقود الأمريكية في الأسبوع الماضي وزيادة التضخم في أكبر اقتصاد عالمي أثرا على الأسعار.



وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء تأثر الطلب على الوقود بسبب أوميكرون، حيث ارتفعت مخزونات البنزين ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يناير، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.