نجم «ذا فويس كيدز» أمام محكمة جنايات الطفل.. 25 يناير

حددت نيابة الطفل برئاسة المستشار يوسف الدفتار، 25 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة نجم برنامج «ذا فويس كيدز» لاتهامه في واقعة تعديه على طالب جاره بآلة حادة – مفتاح – بسبب خلافات سابقة بمنطقة حلوان.

كان المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الطفل أحال نجم برنامج «ذا فويس كيدز» للمحاكمة الجنائية في 28 ديسمبر الماضي لاتهامه في واقعة تعديه على طالب جاره بآلة حادة.

وأسندت النيابة للطفل المتهم "م.ع"، 15 سنة – جريمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه الطفل "ح.ش" طالب، 15 سنة، وإحراز سلاح أبيض "مفتاح سيارة" ما يستخدم بالتعدي على الأشخاص بدون مسوغ قانوني.

بداية الواقعة في شهر يونيو 2021 بنشوب مشادة كلامية بين المتهم "نجم ذا فويس كيدز" وجاره الطفل المجني عليه وتطورت إلى مشاجرة وتعرض المتهم للمجني عليه بسلاح أبيض في يده "مفتاح سيارة" واستقرت الضربة برأسه مما تسبب بجرح غائر بالرأس وخلفت ليديه الإصابة عاهة مستديمة قدرت بنسبة 5%.

كانت النيابة قد أمرت بإيداع الطفل "نجم ذا فويس كيدز " أسبوعا بإحدى دور الملاحظة لاعتدائه على آخر بأداة تسببت له في جرح غائر بالرأس، وكاد أن يقتل لولا تدخل الأطباء، الذين نجحوا في استخراج "المفتاح" من رأسه عقب 12 ساعة بغرفة الجراحة.

وعقب الاطمئنان على الطالب توجهت والدته إلى مديرية أمن القاهرة، وحررت محضرا ضد الطالب الجاني تتهمه بإصابة ابنها بكسر في الجمجمة بعد اعتدائه عليه بمفتاح السيارة.