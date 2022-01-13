الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر بتهمة تزوير المحررات الرسمية فى عابدين

حبس
حبس

أمرت نيابة عابدين، بحبس مسجل خطر لتزويره المحررات الرسمية ومصادرة المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطاراً من اللواء علاء بشندى، مدير العمليات، بقيام مباحث عابدين بإشراف العقيد محمد رضا، مفتش المباحث والمقدم محمد الشيخ، رئيس المباحث، بضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، أثناء تواجده بعابدين، وبحوزته أختام منسوبة لبعض الجهات الحكومية - ورق كربون «جميعها مقلدة» - مبالغ مالية «محلية وأجنبية».

بمواجهته اعترف أمام العميد على نورالدين، رئيس مباحث قطاع الغرب، بحيازته المضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات بيع وشراء العقارات وتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة أمكن ضبطه، وبإرشاده تم تحريز المضبوطات.

وأقر بحيازته لها واصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع أحد الأشخاص.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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