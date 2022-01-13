الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العناني» يناقش تجهيزات استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة والاثار

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني بعدد من المستثمرين السياحيين، لمناقشة التجهيزات السياحية ضمن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ خلال العام الحالي.

يأتي ذلك على هامش تواجد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمدينة شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

وشارك في اللقاء الأستاذ أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والأستاذ تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وعدد من القيادات بالوزارتين، وممثلي ومسئولي الشركة المنظمة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27».

وفي بداية اللقاء، أكد وزير السياحة والآثار على ضرورة الاهتمام بالسياحة الخضراء والمستدامة لمواكبة العالم، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تحويل السياحة المصرية إلى سياحة نظيفة مسئولة تحترم البيئة بمدينة شرم الشيخ، كما أنها تعمل على تحويل قطاع السياحة المصري لقطاع صديق للبيئة يحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية.

وخلال اللقاء تم مناقشة آليات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، من خلال حصول المنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بها على شهادة العلامة الخضراء من جهة دولية معتمدة، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات وآلية تحويل المركبات المرخصة سياحياً بأنواعها المختلفة والتي تعمل داخل مدينة شرم الشيخ إلى مركبات تعمل بالطاقة الصديقة للبيئة.

كما تم مناقشة سبل رفع كفاءة المنشآت الفندقية وزيادة الطاقة الفندقية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية لتدريب العاملين في التخصصات المختلفة بالمنشآت الفندقية والسياحية.

وزير الطيران المدني شرم الشيخ منتدى شباب العالم الاتحاد المصري للغرف السياحية وزير السياحة والآثار اتفاقية الأمم المتحدة خالد العناني وزير السياحة والآثار COP27

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

فيروس كورونا يهاجم وزير الصحة الفرنسى

السيسى يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن فى أزمة سد النهضة

«أنا خايفة».. لحظة تأثر الرئيس السيسى بحديث الفتاة سالى المشاركة بمنتدى شباب العالم

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد حفل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب