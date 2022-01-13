«الزراعة»: لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحصل على شهادة اعتماد الأيزو

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطبيق نظم الاعتماد الدولي بهيئات وزارة الزراعة المختلفة.

وأعلن الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن حصول اللجنة على شهادة الأيزو 9001: 2015.

وأشار «عبد المجيد» أن هذا الاعتماد يأتي في نطاق سياسة التطوير والتحديث المستمر لكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها اللجنة التجديد في الخدمات التي تقدمها اللجنة ورسالتها المتعلقة بجودة الأداء ودقة وسرعة وكفاءة وتميز التقارير والدور التدريبي والإرشادي والتوعوي للجنة وفقاً للمعايير الدولية المعنية في هذا الخصوص.

وأشاد بالجهود المبذولة من فريق الجودة باللجنة كما تقدم بالشكر إلى وزير الزراعة على الدعم الكامل للجنة المبيدات من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية طبقاً لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030.

‏ومن ناحيته، أشاد المراجع الدولي اللواء عز الدين حمزاوي بالإمكانيات المتاحة في اللجنة المبيدات وخاصة فريق الاعتماد.