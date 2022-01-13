الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: تسجيل 82 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

كورونا فى الجزائر
كورونا فى الجزائر

أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بمتحوّر فيروس كورونا أوميكرون.

وأوضح معهد باستور الجزائري للأبحاث الطبية، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المسجلة للمتحوّر الجديد بلغ ١٤٥ حالة مؤكدة.

وبحسب المعهد، تشهد الجزائر تسجيل حالات جديدة للمتحور "أوميكرون" بصفة متزايدة، موازاة بانخفاض في عدد الحالات المسجلة من المتحور السابق "دلتا".

وأعلنت السلطات الصحية الجزائرية، مساء الأربعاء، عن تسجيل 9 حالات وفاة و610 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر قد ارتفع إلى 225243 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6373، بعد تسجيل 9 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وثمن معهد باستور الجزائري للأبحاث الطبية الأهمية البالغة لتلقي اللقاح، الذي يمثل الوسيلة الأكثر فاعلية لتجنب حالات الإصابات المعقدة والخطيرة.

كورونا كوفيد اللقاح الجزائر الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد حفل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

السيسى يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن فى أزمة سد النهضة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

طلب 5 ملايين جنيه.. اعترافات المتهم الرئيسى بقضية رشوة وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب