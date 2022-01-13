الجزائر: تسجيل 82 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بمتحوّر فيروس كورونا أوميكرون.

وأوضح معهد باستور الجزائري للأبحاث الطبية، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المسجلة للمتحوّر الجديد بلغ ١٤٥ حالة مؤكدة.

وبحسب المعهد، تشهد الجزائر تسجيل حالات جديدة للمتحور "أوميكرون" بصفة متزايدة، موازاة بانخفاض في عدد الحالات المسجلة من المتحور السابق "دلتا".

وأعلنت السلطات الصحية الجزائرية، مساء الأربعاء، عن تسجيل 9 حالات وفاة و610 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر قد ارتفع إلى 225243 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6373، بعد تسجيل 9 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وثمن معهد باستور الجزائري للأبحاث الطبية الأهمية البالغة لتلقي اللقاح، الذي يمثل الوسيلة الأكثر فاعلية لتجنب حالات الإصابات المعقدة والخطيرة.