الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 فى حادث تصادم بأسيوط

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعي بطريق أسيوط القاهرة الزراعي أمام قرية المندرة بمركز منفلوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم، على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 3791 "ي ع أ" ميكروباص وجرار زراعي.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص تم نقل 7 منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وحالة إلى مستشفى الإيمان العام.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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وائل لطفي

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