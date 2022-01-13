الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة فتاة سقطت من الدور الخامس بالإسماعيلية

إسعاف
إسعاف

تعرضت فتاة لإصابات بالغة ومختلفة بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة سقوطها من الدور الخامس بشارع رضا خلف رضا حلمي بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ عن سقوط فتاة من الطابق الخامس بشارع رضا خلف رضا حلمي وأمام معرض السيارات وعرضها لإصابات بالغة.

على الفور انتقل رجال الشرطة ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف، وتبين إصابة آلاء سعيد عبد الحميد 23 سنة تقيم خلف رضا حلمي وأصيبت اشتباه كسر في الفقرات العنقية وتزيف من الأنف واشتباه نزيف بالرأس واشتباه كسر بالفخد وجرح قطعي 3 سم بالشفاه العلوية وكسر وفقد سنة أمامية من الفك العلوي.

تم نقل المصابة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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