الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب أقراص مخدرة بـ 43 مليون جنيه في مطار القاهرة

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

تمكنت الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة محمد محمود حسين، من ضبط ١٢٩.٨٦٠ كيلو أقراص مخدر الكبتاجون بميناء القاهرة الجوي.

وأوضح بيان إدارة جمارك الطرود أنه أثناء قيام وائل شعبان رمضان مأمور الحركة بمعاينة مشمول ٢ بوليصة صادر رقم ٢٢٦١٨٥٤٢٧٦ و ٢٢٦١٨٥٢٥٩٦ بإجمالي ١٩ طردا لكل بوليصة عبارة عن أثاث منزلي من الخشب والمرسل من مصر إلى المملكة العربية السعودية وبوزن ٩٥٠ كيلو قائم لكل بوليصة وبالكشف على جهاز الأشعة تبين وجود أجسام يشتبه أن تكون أقراصا.

وبالعرض على الدكتورة فريدة سليم إبراهيم مدير جمرك DHL وإيهاب خليفة مدير إدراة الحركة أكدا الاشتباه وتم تشكيل لجنة لتفتيش ومعاينة محتوى الطرود، وبتفتيشها وجد مخبأ في أخشاب الاثاث الأقراص المخدرة داخل الحليات والقوائم الخشبية والتجاويف الفارغة الأصناف المُزمع تصديرها.

وأشار البيان إلى أن القيمة المالية التقديرية للمضبوطات بلغت 43 مليونا و178 ألفاً و450 جنيها مصريا تقريبا.

وتحرر محضر ضبط رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢.

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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