الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن الغربية» يكشف حقيقة ادعاء فتاة بابتزازها والإساءة لسمعتها

أمن
أمن

تداول على المواقع الإخبارية مقطع فيديو متضمن ادعاءات من "إحدى السيدات" تتضرر من ابتزاز "أحد الأشخاص" لها وتهديدها بالإساءة لسمعتها بين أهالى إحدى القرى بالغربية.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو (لإحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز طنطا) وقد أشيع بين الأهالى بوجود علاقة عاطفية بينها وبين (أحد الأشخاص) وقيامه وآخرين من أصدقائه بالتناوب والخوض بالحديث عن تلك العلاقة بين أهالى المنطقة.

وتدخل الوسطاء لإنهاء تلك الأحاديث بعقد جلسة عرفية انتهت حكمها بتغريم الأشخاص مبلغ مالى قام إثنين منهم بالسداد ورفض الأخير لعدم اعترافه بتورطه فى الواقعة.

وحررت المذكورة محضرا ادعت فيه تهديد الشخص المشار إليه لها وابتزازها وبالعرض على النيابة العامة تم حفظ المحضر، وإمعاناً منها فى النيل منه وإجباره على السداد بثت الفيديو رغبة منها فى إثارة متابعي صفحات التواصل الإجتماعى وخاصةً أهالى المنطقة، وأنها تقصد من ذلك إجبار المذكور على سداد المبلغ المالى .

باستدعاء المذكور وبمواجهته بما ورد بمقطع الفيديو وما أسفر عنه الفحص قرر بأن المذكورة تقصد من ادعائها الكاذب إجباره على سداد المبلغ المالى رغم عدم تورطه فى الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.

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